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ABD'li komutanlardan Genelkurmay'a "Güvenli Bölge" ziyareti10 Eylül 2019 Salı 09:55 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 10:04
ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Thomas W. Bergeson başkanlığındaki ABD heyeti, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargahını ziyaret edecek.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik faaliyetlere devam edildiği belirtildi.
Bu kapsamda, ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W. Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyetinin, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret edeceği kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber