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ABD'li komutanlardan Genelkurmay'a "Güvenli Bölge" ziyareti

10 Eylül 2019 Salı 09:55 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 10:04

ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Thomas W. Bergeson başkanlığındaki ABD heyeti, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargahını ziyaret edecek.