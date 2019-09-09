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CHP'li büyükşehir belediye başkanları Beştepe'ye gidecek09 Eylül 2019 Pazartesi 19:10 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 19:17
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Büyükşehir belediye başkanlarımız Cumhurbaşkanı'nın davetine katılacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Külliye'ye gideceğini söyledi.
Kaynak: TRT Haber
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