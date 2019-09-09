CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, 9 Eylül'ün Türk halkının bağımsızlığa giden onurlu yolculuğunda, düşman işgaline son verilmesinin ve al bayrağın özgürce dalgalanmasının tarihi günlerinden olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Kurtuluş coşkusunu yaşayan güzel İzmir'i selamlıyor, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: AA