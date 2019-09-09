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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı09 Eylül 2019 Pazartesi 17:23 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:34
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kurtuluş coşkusunu yaşayan güzel İzmir'i selamlıyor, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu paylaşımında, 9 Eylül'ün Türk halkının bağımsızlığa giden onurlu yolculuğunda, düşman işgaline son verilmesinin ve al bayrağın özgürce dalgalanmasının tarihi günlerinden olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Kurtuluş coşkusunu yaşayan güzel İzmir'i selamlıyor, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyorum."
Kaynak: AA