İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

İzmir Polis Anı Evi önünden yürüyüş ile başlayan kutlamalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca, İzmir Valiliği önündeki törende atlı süvari birliklerinin 9 Eylül`de İzmir`e girişi ve Valilik binasında Türk bayrağını göndere çekişi canlandırıldı. Bu gösteri izleyenlerden alkış aldı.