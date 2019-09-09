İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

İzmir`in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde, kentte Zafer Yürüyüşü düzenlendi.
İzmir Polis Anı Evi önünden yürüyüş ile başlayan kutlamalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.
350 metrelik Türk bayrağının açıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı`nda sona erdi.
Ayrıca, İzmir Valiliği önündeki törende atlı süvari birliklerinin 9 Eylül`de İzmir`e girişi ve Valilik binasında Türk bayrağını göndere çekişi canlandırıldı. Bu gösteri izleyenlerden alkış aldı.