Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görüşmeyi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Albayrak, görüşmeyle ilgili, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık." ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Bakanı Sn. Wilbur Ross ile, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık. pic.twitter.com/G2aTkwsIBz — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 9, 2019

Kaynak: TRT Haber