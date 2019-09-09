Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü09 Eylül 2019 Pazartesi 16:31 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:37
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile görüştü. Albayrak, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görüşmeyi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
Albayrak, görüşmeyle ilgili, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık." ifadelerini kullandı.
ABD Ticaret Bakanı Sn. Wilbur Ross ile, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık. pic.twitter.com/G2aTkwsIBz— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 9, 2019
Kaynak: TRT Haber