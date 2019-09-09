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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına davet09 Eylül 2019 Pazartesi 18:26 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını çarşamba günü Beştepe'ye davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti ayrımı yapmadan 30 büyükşehir belediye başkanını toplantıya davet etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme Çarşamba günü gerçekleşecek.
İstanbul'da uzun yıllar belediye başkanlığı yapan Erdoğan'ın toplantıda, belediyecilik deneyimini aktarması ve beklentilerini sıralaması bekleniyor.
Özellikle yatay mimari konusunda titiz davranan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, belediye başkanlarına bu yönde mesajlar vereceği belirtiliyor.
Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları da toplantıya katılacak.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan