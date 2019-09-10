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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Turan mesajı10 Eylül 2019 Salı 14:25 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 14:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün vefat eden tiyatro ve sinema oyuncusu Süleyman Turan'a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, bugün hayatını kaybeden Süleyman Turan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün vefat haberini aldığımız kıymetli tiyatro ve sinema oyuncusu Süleyman Turan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
Kaynak: TRT Haber