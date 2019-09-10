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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Turan mesajı

10 Eylül 2019 Salı 14:25 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 14:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün vefat eden tiyatro ve sinema oyuncusu Süleyman Turan'a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.