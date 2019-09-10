Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öncelikli sektörleri belirledik"

"Tekstil, mobilya, mermer, otomotiv, sivil havacılık, çimento ve kimya gibi bazı sektörleri öncelikli sektörler olarak belirledik."

"Taleplerimizi paylaştık"

"Türkiye açısından demir çelik gibi sektörlerde karşılaştığımız engeller Genelleşmiş Preferanslar Sistemi'nden (GSP) çıkarılmamızın sonuçları, otomobil sektöründe uygulanması muhtemel önlemlere de değindik. ABD tarafında da bu konudaki talep ve önerilerimizi iletmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda özellikle SEC 232 olarak bilinen ilave gümrük vergilerinden bazı ülke örneklerinde olduğu gibi ülkemizin de muaf tutulması yönünde taleplerimizi paylaştık."

"Ross'un ziyareti de ABD'nin hazır ve istekli olduğunun kanıtıdır"

"Biz Türkiye olarak yakın iş birliğine hazırız. Sayın Ross'un ziyareti de ABD'nin hazır ve istekli olduğunun kanıtıdır."

Kaynak: AA, TRT Haber