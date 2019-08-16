Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile koordineli şekilde Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği aktarıldı.

Dün Şanlıurfa'da kurulan harekat merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan Korgeneral Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyetinin, bugün de temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret ettiği belirtildi.

Twitty dün de sınır hattında incelemeler yapmıştı

Türkiye'ye gelen Amerikalı heyetin başındaki isim, Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, dün Şanlıurfa'ya gitmişti. Heyet, daha önce bölgeye giden 6 kişilik Amerikalı heyet ile birlikte Suriye sınırında incelemelerde bulunmuştu.

Kaynak: AA