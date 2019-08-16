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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı
16 Ağustos 2019 Cuma 07:04 - Son Güncelleme 16 Ağustos 2019 Cuma 07:08
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Bahri Kesici atandı.
Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahri Kesici atandı.
Kaynak: AA
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