Türkiye, hedefe adım adım ilerliyor. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG varlığı sona erdirilecek.
"Güvenli Bölge" için koordinasyon, Şanlıurfa Akçakale'de kurulacak "Müşterek Harekat Merkezi'nden" sağlanacak.
Bu kapsamda Türk ve Amerikalı askeri heyetler arasındaki görüşmeler sürüyor.
ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty beraberindeki askeri heyetle birlikte Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Güvenli Bölge kapsamında; ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa’da incelemelerde bulunduğu belirtildi.
Korg. Twitty, yarın Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerine devam edecek ve Türkiye’den ayrılacak.
Kaynak: TRT Haber