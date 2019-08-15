Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri devam ediyor. Hükümet ve memur sendikalarının temsilcileri 3. toplantısını yapıyor.

Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda Memur-Sen Konfederasyonu çatısı altındaki 5 hizmet kolunun komisyon raporları değerlendiriliyor.

Zam teklifi yarın açıklanacak

Hükümet 2020 ve 2021 yıllarına ait zam teklifini resmi olarak yarın saat 14.30'da açıklayacak.

Toplantı öncesi konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu işveren heyetinin bizim masaya getirdiğimiz teklifi dikkate alarak yarın müzakere edilebilir bir teklifle gelmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Memur sendikaları yıllık yüzde 15 ile yüzde 38 arasında değişen oranlarda zam talep ediyor.

Anlaşma olursa 20 Ağustos'ta imza töreni gerçekleştirilecek.

Uzlaşma sağlanamazsa son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek.

Kaynak: TRT Haber