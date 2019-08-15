Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis, ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, gündeme dair soruları cevapladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD ile barış koridoru görüşmeleri

"Bugün ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Başkanlığındaki heyet Şanlıurfa'ya gelecek. İHA'larımız bölgede uçuşlarına başladı."

[ABD ile Barış Koridoru Görüşmeleri] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bugün ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Başkanlığındaki heyet Şanlıurfa'ya gelecek. İHA'larımız bölgede uçuşlarına başladı. pic.twitter.com/lhE0pcbxyu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 15, 2019

"Ön mutabakat bir başlangıç. Detaylandırılması gereken çok konu var."

"Gözlem noktaları olacak. Amaç güvenli bölge kurulması."

"Söylediğimiz ABD'nin bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağı. Maalesef Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar."

[ABD ile Barış Koridoru Görüşmeleri] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD'nin samimi olması gerekiyor. Bir oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor.https://t.co/x0iueYe8oz pic.twitter.com/oifB5DFDCC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 15, 2019

Kaynak: TRT Haber