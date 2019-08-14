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Bakan Ersoy: Kuleli Askeri Lisesinin satıldığı haberleri asılsızdır

14 Ağustos 2019 Çarşamba 17:54 - Son Güncelleme 14 Ağustos 2019 Çarşamba 17:55

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuleli Askeri Lisesinin satıldığına ilişkin sosyal medya ve basına yansıyan haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kuleli Askeri Lisesinin satıldığı iddialarına Twitter hesabından cevap verdi. İstanbul Çengelköy’de bulunan Kuleli Askeri Lisesi’nin satıldığına ilişkin, sosyal medya ve basına yansıyan haberler tamamen asılsızdır. Bakanlığımıza tahsisli olan bölümünde müze yapım çalışmaları devam etmektedir. — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetErsoyTR) August 14, 2019

Ersoy yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Çengelköy'de bulunan Kuleli Askeri Lisesinin satıldığına ilişkin, sosyal medya ve basına yansıyan haberler tamamen asılsızdır. Bakanlığımıza tahsisli olan bölümünde müze yapım çalışmaları devam etmektedir." Kaynak: TRT Haber Etiketler: twitter mehmet nuri ersoy kuleli askeri lisesi

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