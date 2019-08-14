Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kuleli Askeri Lisesinin satıldığı iddialarına Twitter hesabından cevap verdi.
İstanbul Çengelköy’de bulunan Kuleli Askeri Lisesi’nin satıldığına ilişkin, sosyal medya ve basına yansıyan haberler tamamen asılsızdır. Bakanlığımıza tahsisli olan bölümünde müze yapım çalışmaları devam etmektedir.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetErsoyTR) August 14, 2019
Ersoy yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Çengelköy'de bulunan Kuleli Askeri Lisesinin satıldığına ilişkin, sosyal medya ve basına yansıyan haberler tamamen asılsızdır. Bakanlığımıza tahsisli olan bölümünde müze yapım çalışmaları devam etmektedir."
Kaynak: TRT Haber