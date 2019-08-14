AK Parti 14 Ağustos 2001'de kuruldu. 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de girdiği ilk genel seçimde iktidar oldu. Girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı. Siyasete 4 başbakan 2 cumhurbaşkanı kazandırdı.

E muhtıra, gezi olayları, 17-25 Aralık polis yargı darbesi ile 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir çok kritik olay bu dönemde yaşandı.

Dev projeler birer birer tamamlandı

AK Parti, Türkiye'nin çehresini değiştirdi, dev projeler birer birer tamamlandı. Modern havaalanları, köprüler, otoyollar, hastaneler bu dönemde inşa edildi. Savunma sanayiinden bilişime kadar önemli projeler hayata geçirildi.

Erdoğan liderliğindeki parti 3 Kasım 2002'de tek başına iktidar oldu

Partinin kurucusu Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Siirt'te okuduğu şiir sebebiyle 1999'da 10 ay hapse mahkum edildi.

Erdoğan, liderliğini yaptığı partinin, 3 Kasım 2002'de tek başına iktidar olmasına rağmen başbakan olamadı. Erdoğan siyasi yasağının kalkmasının ardından 2003 yılında Siirt'te yapılan yenileme seçimi ile meclise girdi. 15 Mart 2003'te 59'uncu hükümeti kurarak başbakan oldu.

Girdiği seçimleri en önde tamamladı

AK Parti yerel seçimlerde ilk sınavını 2004'te verdi. Yüzde 41,7'lik oy oranıyla sandıktan birinci parti çıktı. AK Parti sonraki tüm seçimlerde de ipi önde göğüsledi.

Halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.

24 Haziran 2018'deki seçimde de yüzde 52,38 oy alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı sıfatını aldı.

Erdoğan'dan 18. yıl mesajı: 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kuruluş yıl dönümüne özel mesaj yayımladı. "Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18" başlığıyla yayımlanan mesajında Erdoğan, AK Parti'nin millet hareketi olarak yola çıktığını anlattı:

"Kardeşlerim, dün bitti. Bugün ne geçmişin karanlığına ağıtlar yakacağız ne de dünkü başarılarımıza destanlar yazacağız. Bugün yeni bir gündür. Aydınlık Türkiye için geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür.

18 yıldır olduğu gibi bundan böyle de milletimizle birlikte bu kutlu yürüyüşte 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkeleriyle 2023 hedeflerimize doğru azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: TRT Haber