Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kuruluş yıl dönümüne özel "Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18" başlığıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, AK Parti'nin millet hareketi olarak yola çıktığını anlattı. "Bugün yeni bir gündür. Aydınlık Türkiye için, geleceğimiz için yeniden yollara düşme günüdür" dedi.

Erdoğan, 2023 hedeflerine doğru azim ve kararlılıkla yürüyeceklerini söyledi.

Kutlamalar 23 Ağustos'ta AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü 23 Ağustos'ta Genel Merkez'de kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda davetlilere seslenecek.

Etkinliklerin teması; "Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18"

Aynı gün Erdoğan başkanlığında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da toplanacak. "Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18" temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde tüm AK Parti il başkanlıklarınca çeşitli programlar düzenlenecek.

Kaynak: TRT Haber