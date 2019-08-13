Terör örgütüne yönelik içte ve dışta operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2019

Açıklamada, hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Erzincan Kemah kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA, TRT Haber