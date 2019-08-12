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Kamu işçisinin zam pazarlığında anlaşma sağlandı
12 Ağustos 2019 Pazartesi 19:17 - Son Güncelleme 12 Ağustos 2019 Pazartesi 19:29
Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı.
Hükümet ile Türk-İş, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı.
Buna göre, ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için yüzde 8 + yüzde 4, 2020 için yüzde 3 + yüzde 3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
Kaynak: AA
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