Hükümet ile Türk-İş, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı.

Buna göre, ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için yüzde 8 + yüzde 4, 2020 için yüzde 3 + yüzde 3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Kaynak: AA