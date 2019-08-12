AK Parti Genel Merkezi'nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara milletvekilleri Ali İhsan Arslan ve Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sebile Hanım Ayar, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Seçim İşleri Başkanı Alperen Bozdağ'dan oluşan heyet karşıladı.

AK Parti'ye ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Parti Meclis Üyesi Ayça Taşkent ve Kadın Kolların MYK Üyesi Zehra Eriç'ten oluşan CHP heyeti geldi.

Türkiye'nin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayan Sarıeroğlu, hac farizasını yerine getiren Müslümanların hac ibadetlerinin kabul olmasını diledi, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Kurban Bayramı'nın ilk ve ikinci günü kurban ibadetini gerçekleştiren ve memleketlerine gidecek olan vatandaşlara, İçişleri Bakanlığı'nın "Kemeri Ses Getirsin" kampanyasını hatırlatarak, "Tüm vatandaşlarımızı güvenli yolculuk yapmaları konusunda uyarmış olalım. Hız limitlerine uyarak, emniyet kemerlerini takarak, canlar yanmasın diye azami gayreti göstererek, inşallah bu bayramda da üzülmeyiz diye umudumuzu ifade etmiş olalım." diye konuştu.

"Bayrama eriştiğimiz için şükrediyorum"

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu da "Kurban, insanın Allah nezdinde ne kadar üstün olduğunu ifade eden bir ibadet türüdür. Bu vesileyle buradayız. Başta şehit ailelerimi ve gazilerimiz, şu anda hac ibadetini yapan vatandaşlarımız, sınırımızda görev yapan güvenlik güçlerimiz olmak üzere tüm milletimizin bayramını kutluyoruz. Bayramımızın güzel bir geleneği olarak burada da güzel bir ev sahipliği gördük. Basın mensuplarımızın da bayramını kutluyoruz. Bayrama eriştiğimiz için şükrediyorum, bundan sonraki bayramlara da erişmeyi niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

MHP heyetinin ziyareti

CHP'nin ardından Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Fatih Çetinkaya ile MYK üyesi Muhammet Koçak'tan oluşan MHP heyeti, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamıyla AK Parti camiasının Kurban Bayramı'nın kutlamak için AK Parti Genel Merkez'ine geldiklerini belirten Depboylu, "Allah izin verirse inşallah önümüzdeki süreçte çok daha huzurlu ve güzel günler göreceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Depboylu, "Birlik, beraberlik ve dayanışmayla birlikte tabii ki daha istikrarlı, daha kararlı ve daha güçlü olarak, bu güçlü birlikteliği sağlayan oturmuş bir sistemle yolumuza devam ediyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da MHP camiasının bayramını tebrik etti ve "Bayram, hem mazlum, mağdur coğrafyalarda acı çeken kardeşlerimiz hem de evladını vatanımız uğruna vermiş annelerimiz, ailelerimiz açısından da hüzünlü geçiyor. Onların yanındayız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi de minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü hedefleri olan bir ülke olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Son bir sene içinde ekonomik olarak karşı karşıya kaldığımız saldırılarla güçlü bir şekilde mücadele ortaya koyduk, bir dengelenme sürecini yaşadık, kalkınma planımızı çıkardık." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde iki seçim geçirdiklerine işaret eden Sarıeroğlu, bu birliktelikle daha çok vatandaşı kucaklayarak Türkiye'nin daha da ileriye gitmesi için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kalkınma planıyla hedeflerin güncellendiğini kaydeden Sarıeroğlu, iki büyük paket ve ardından gelen finans paketleriyle piyasalarda çok ciddi bir canlanmanın söz konusu olduğunu vurguladı.

Bayram ikramiyeleri, tüm kamu görevlilerinin maaşları ile çiftçi ödemelerinin bayramdan önce yapıldığını hatırlatan Sarıeroğlu, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, bayramı bereketli bir şekilde idrak ettiklerini kaydetti.

"Güçlü şekilde büyük hedefler doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz"

Eylül ayının Ankara siyasetinin canlı ilerleyeceği bir dönem olacağını ifade eden Sarıeroğlu, "Güçlü şekilde büyük hedefler doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Gerek bölgemizde yaşanan gelişmeler gerek dünya ekonomisinde, siyaset arenasında yaşanan gelişmeler var. Türkiye olarak bugüne kadar bu süreçlerde iyi bir konumda, iyi politikalarla yolumuzu sürdürdük, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hemşehrisi olduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, memleketi Adana'daki kadın çiftçilerin yetiştirdiği bir kutu çileği de MHP heyeti vasıtasıyla Bahçeli'ye ulaştırmak istediklerini belirtti.

CHP'ye bayram ziyaretleri

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasındaki bayramlaşma kapsamında CHP'yi AK Parti, DSP, Vatan Partisi ve HDP heyetleri ziyaret etti.

CHP'de heyetleri Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Sezgin Kaya ile Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir karşıladı.

Bayramlaşmaya gelen AK Parti heyetinde Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Gürbüz ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Burak Yıldız yer aldı.

Lale Karabıyık, bayramların birlik beraberlik ve kardeşlik olduğunu anlatan şunları söyledi:

"82 milyon vatandaşımızın ihtiyacı olan şey huzur ve sevgi dilidir. İşsizliğin, yoksulluğun, ötekileştirmenin olmadığı, huzurun, barışın, sevginin ve adaletin hüküm sürdüğü nice bayramlar diliyorum. Başta şehit yakınları olmak üzere, tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız."

Türkiye'nin potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Karabıyık, "Doğru politikalarla ülkemizin hedeflerine ulaşacağına inanıyoruz." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin de Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu belirterek, "Bu coğrafyada istikrarını koruyan, ekonomisini ve demokrasisini güçlendirerek yoluna devam etmeye çalışan, bölgesinde yaşatılmak istenilenlere karşı tavır koyan ülkemiz için bu bayramın güçlü yarınlara vesile olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşımak istediklerini vurgulayan Yegin, "Veriler umut verici olarak gelmeye başladı. Hep beraber işimize dört elle sarılacağız. Gerekli düzenlemeleri yapacağız. Memleketimizin önündeki bütün sorunları çözmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Trafik kazaları nedeniyle can kayıpları yaşandığını belirten Yegin, "Bu dönem özellikle 'Kemerin ses getirsin' kampanyası ilgi gördü. Yapılan denetimler artırıldı. Birkaç gün sonra dönüş yolculuğu başlayacak, tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını istiyoruz." dedi.

"Biz geleceğe umutla bakmak istiyoruz"

HDP'yi temsilen İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, MYK üyesi Aylin Hacaoğlu ve PM üyesi Kenan Yıldız'dan oluşan heyet CHP'yi ziyaret etti.

Katırcıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, bayramların barışa en fazla ihtiyaç duyulan günler olduğunu ifade ederek, "Siyasi kurumlara baktığımızda arzu ettiğimiz bir bayram kutlamasını yeteri kadar görmüyoruz. Bazı partiler, bazı partilerle bayramlaşmıyor. Biz geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Türkiye'de siyaset kurumunun demokrasi çıtasını yükseltecek işler yapmasını istiyor ve bu konuda çabalıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

DSP ve Vatan Partisi ziyaretleri

Genel Başkan Yardımcıları Uğur Gürel ve Parti Meclisi Üyeleri Hikmet Aydemir ve Tuğçe Tekeş'den oluşan DSP heyeti de CHP'yi ziyaret etti.

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini öne süren Gürel, DSP olarak bölge merkezli dış politika anlayışının terk edilmemesini istediklerini söyledi.

Suriye sorunun ABD ile değil, bölge aktörleriyle çözülmesi gerektiğini ifade eden Gürel, "İktidar bir an önce Suriye rejimiyle görüşüp, anlaşarak bu sorunu çözebilir." dedi.

Bu sözler üzerine Karabıyık, dış politika konusunda Parti Sözcüleri Faik Öztrak ve Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz'ün gerekli uyarıları ve açıklamaları yaptığını söyledi.

CHP'yi daha sonra Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı, kadın kolları yöneticisi Ergül Bezci ve gençlik kolları yöneticisi Deniz Bozkır'dan oluşan heyet ziyaret etti.

MHP'ye bayram ziyaretleri

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında, AK Parti, CHP, Saadet Partisi, DSP, BBP, DP ve Anavatan Partisi heyetleri MHP'yi ziyaret etti.

MHP'de heyetleri Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK üyeleri Necmi Yıldırım ile Merve Menekşe karşıladı.

İlk ziyareti gerçekleştiren DSP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel ve Parti Meclisi üyeleri Hikmet Aydemir ile Tuğçe Tekçe yer aldı.

Ziyarette DSP'li Gürel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptıkları ziyarete değinerek, bu ziyaretin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki varlığı ve Ankara Anlaşması'ndan doğan garantörlük haklarının devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya da MHP'nin Türkiye'nin bölgesindeki, özellikle de güneyindeki sorunlara yönelik bakış açısının haklılığının zamanla anlaşıldığını belirtti.

Karakaya, "2009'da Genel Başkanımızın özellikle bölge ile ilgili yaptığı bazı değerlendirmelerde çok açık bir şekilde çözüme yönelik söylediği sözler, aslında bugün uygulamaya konulmaya çalışılan şeyler. Yani konjonktürel olarak düşünülmüş ya da bir şekilde rastgele ortaya getirilmiş bir şeyin kabulü ya da desteklenmesinden çok daha öte bir şey. Örneğin Suriye'de hatta aynı şekilde benzeri Irak için önerdiğimiz, özellikle güvenli bölge oluşturma fikri ve bunun desteklenmesi milli bekamız ve milli güvenliğimiz açısından son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Gündem Fırat'ın doğusuna olası operasyon

MHP’yi ziyaret eden AK Parti heyetinde ise Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ile MKYK üyeleri Feza Koçak ve Şuay Nilhan Açıkalın yer aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, siyasetin yoğun gündeminde bayramın güzelliklere vesile olmasını temenni etti.

Karakaya, Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyonun Türkiye'nin geleceği ve bekası için önemine işaret ederek, "İnşallah önemli bir sorunu kısa bir süre içerisinde başarıya kavuşturarak daha bir rahat nefes alırız. Bu adım, milyonlarca sığınmacının geleceği açısından ve ülkemizin bekası açısından güzel bir vesile kılar. Bu da bizim duamız, dileğimiz olsun" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da bayramların birlik beraberlik ve kardeşlik günleri olduğunu dile getirerek, Anadolu coğrafyasının, Yunusların, Mevlanaların, Hacı Bektaşı Velilerin hoşgörüsüyle geliştiğini vurguladı.

Ceylan, herkesin ortak paydasının Türkiye olduğunu belirterek "Türkiye'nin güney bölgesinde ülkeyi kuşatmak isteyenlere karşı birlik ve beraberliğimizi sergiliyoruz. Fırat'ın doğusunda Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi ve MHP Lideri Bahçeli'nin vurguladığı gibi Türkiye'nin güvenliği için bir harekat olacak. Güneyimizdeki hain unsurları ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

"Bayramlaşma ile sınırla kalmayalım"

BBP adına Genel Sekreter Üzeyir Tunç, MKYK Üyesi Mahmut Burkankulu ve Kadın Kolları Genel Başkanı Meryem Ünsal'dan oluşan heyet de bayramlaşma için MHP'ye geldi.

Partiler arasındaki görüşmelerin kısa süreli bayram ziyaretleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Tunç, daha geniş zamanda fikir alışverişlerinde bulunmanın faydalı olacağını belirtti.

Anavatan'dan MHP'ye Türk bayrağı işlemeli plaket

MHP'ye, Genel Sekreter Ahmet Kabakçı, Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı, Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Gül Gürkan'dan oluşan Anavatan Partisi heyeti de ziyarette bulundu.

Türk bayrağı temalı el işlemesi plaketi MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'ya hediye eden Kabakçı, bayram günü İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları olduğunu hatırlatarak, bağımsızlığın önemine dikkati çekti. Kabakçı bu sebeple bayramda, bağımsızlığın simgesi olan Türk bayrağını armağan etmeyi anlamlı bulduklarını ifade etti.

"Milli tarım geliştirilmeli"

Saadet Partisi heyeti ise Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Genel İdare Kurulu Üyeleri Hüseyin Hacıabdullahoğlu ve Selçuk Aydın ile MHP'yi ziyaret etti.

Hacıabdullahoğlu'nun, yerli ve milli tarımın geliştirilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Karakaya, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonrasında yerli ve milli politikaların takibi ile birlikte daha iyi bir yere gelinecek. Bu çok önemli bir şey ve bir beka meselesi aslında. Ama şu an itibariyle uluslararası arenadan baktığınızda güvenlik bunun da önüne geçmeye başladı. Bunlar eş zamanlı yürütülmesi gereken şeyler ama eş zamanlılık içerisinde öncelikler bazen farklı olabiliyor. Bu konularda hassasiyet gösteren Saadet Partisi'nin de yerli ve milli politikalar noktasında destek vermesini bekleriz."

Demokrat Parti'den de Genel Başkan Yardımcısı Melih Aktaş başkanlığındaki heyet bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun bayram tebriğini iletti

MHP'ye son ziyaret, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Parti Meclis Üyesi Ayça Taşkent ve Kadın Kolların MYK Üyesi Zehra Eriç'ten oluşan CHP heyetince yapıldı.

CHP'li Kuşoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram mesajını MHP'li heyete iletirken, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de bayramını kutladı.

Her ikisi de Ankara Milletvekili olan Kuşoğlu ve Karakaya başkentin sorunları üzerine sohbet etti.

İyi Parti'ye bayram ziyaretleri

Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programında konukları İyi Parti STK ile İlişkiler Başkanı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Genel İdare Kurulu Üyesi Betül Tosun ve İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ağırladı.

Saadet Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Genel İdare Kurulu Üyesi Hüseyin Hacıabdullahoğlu ve Ankara İl Başkan Yardımcısı Selçuk Aydın İyi Parti'yi ziyaret etti.

Ziyarette, parti çalışmaları ve gündeme yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Cinisli, Saadet Partisi'nin gündemdeki konulara yönelik reklam çalışmalarını çok beğendiğini belirterek, "Popüler bir sunum yapılıyor. Fikirler de çok hoş. Tebrik ediyorum, ilgiyle takip ediyoruz." diye konuştu.

"Particiliği bölücülük olarak görmemek lazım." diyen Cinisli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Partilerin de daha farklı bir yapıyla aynı hedefe doğru gitmesi lazım. Meclisi de mesela milli takım olarak görüyorum. Rekabet güzel de rekabeti rezalete çevirmezseniz daha güzel."

"İyi dilek temennileri yıl boyunca devam etmeli"

Aydın da bayramda çok sık kullanılan iyi dilek temennilerinin yıl boyunca devam etmesi gerektiğini belirtti.

Parti çalışmaları kapsamında eskiden beri tanıtım amacıyla kurulan bir ekibin bulunduğuna değinen Aydın, "Bir ofisimiz var. Tanıtma Başkanımız Ömer Faruk Yazıcı da göreve yeni geldi. Ekibin başında, onları koordine ediyor. Gerçekten çok üretici, toplumun bütün kesimlerine dokunabilecek ciddi üretimleri yapıyorlar. Samimiyet ile yenilik bir araya gelince aslında doğrudan toplumdan karşılık bulabiliyor." diye konuştu.

AK Parti heyeti

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Feza Koçak ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Şuay Nilhan Açıkalın'dan oluşan AK Parti heyeti de İyi Parti'yi ziyaret etti.

Ceylan, bayramların milletin birlik ve beraberliğine katkı sağladığını ve Türkiye'nin böyle ortamlara çok ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türkiye'de son yıllarda birçok seçimin yapıldığını belirten Ceylan, "Vatandaşın erken seçim beklentisi yok. Üst üste seçim olması her şeyi etkiliyor, vatandaşın beklentileri değişik oluyor. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temeli de seçimin az olması. Parlamenter sistemlerde çok seçim oluyor, hükümetler çok sık değişiyor. Hükümetlerin ömrü kısa oluyor." diye konuştu.

Cinisli de yoğun bir seçim dönemine şahitlik ettiğini aktararak, Türkiye'de milletin ferasetine ve sağduyusuna güvenilmesi gerektiğini vurguladı.

DSP heyeti

DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe ve beraberindeki heyet de İyi Parti'yi ziyaret etti.

Karakülçe, İzmir-Aydın oto yolunda meydana gelen kazada, İyi Parti Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yayanın yaşamını yitirmesi dolayısıyla başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Diğer partilerin ziyaretleri

Genel Sekreter Üzeyir Tunç'un başkanlığındaki BBP heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Melih Aktaş'ın başkanlığındaki Demokrat Parti heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu başkanlığındaki CHP heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Merve Ayvalı başkanlığındaki Vatan Partisi heyeti de İyi Parti'ye ziyarette bulundu.

Kaynak: AA