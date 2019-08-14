Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonla görüştü.

Görüşmede Erdoğan ve Widodo, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.

260 milyon nüfusa sahip Endonezya’da 204 milyon Müslüman yaşıyor.

Kaynak: AA