Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü
14 Ağustos 2019 Çarşamba 17:14 - Son Güncelleme 14 Ağustos 2019 Çarşamba 17:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonla görüştü.
Görüşmede Erdoğan ve Widodo, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.
260 milyon nüfusa sahip Endonezya’da 204 milyon Müslüman yaşıyor.
Kaynak: AA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.