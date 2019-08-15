Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyareti müteakip, harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordine faaliyetinde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya intikal edecektir." ifadeleri yer aldı.

Türk İHA'ları Fırat'ın doğusunda

MSB'den dün yapılan açıklamada İHA'lar Suriye'nin kuzeyinde göreve başladığı belirtilmişti.

Korgeneral Yayla Akçakale'ye hareket etmişti

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili ABD askerlerinin bulunduğu, sınırdaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, aralarında 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın da olduğu askeri heyet gitmişti.

Türk ve ABD heyetleri Müşterek Harekat Merkezi konusunu görüşüyor

Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG varlığını sona erdirecek "Güvenli Bölge" için 6 kişilik Amerikalı heyetle Şanlıurfa'da görüşmelere başlanmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin bölgeden çıkarılması ve ağır silahlarına el konulması Ankara'nın olmazsa olmazı.

Barış Koridorunun oluşturulmasıyla bölge, teröristlerden arındırılacak. Sonraki aşama ise Suriyelilerin evlerine dönmesi.

Kaynak: AA, TRT Haber