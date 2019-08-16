Hükümet, kamu çalışanları için 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin ilk zam teklifini saat 14:30'da açıklayacak.

Hükümet rakamları açıklamadan önce taraflar bir kez bir araya geldi. Bu son toplantıda 5 hizmet koluna ilişkin talepler ele alındı.

Memur-Sen ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam talep etti

Toplantı öncesi konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu işveren heyetinin bizim masaya getirdiğimiz teklifi dikkate alarak yarın müzakere edilebilir bir teklifle gelmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Ali Yalçın beklentilerini şöyle sıraladı:

"İlk yıl 8+7 yüzdelik zam, yüzde 3 refah payı 200 TL taban aylık iyileştirmesi, 2. yıl içinse 6+6 yüzdelik zam ve yüzde 2 refah payı olmak üzere biz bu anlamda teklifimizi kamu işveren heyetine sunduk."

Kamu-Sen ilk yıl için yüzde 10+10 zam istedi

Masadaki diğer bir sendika olan Türkiye Kamu-Sen 2020 yılı için yüzde 10 artı 10 zam talep ediyor.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ise kamu çalışanlarının ücretlerine 2020 için toplam yüzde 38 artış yapılmasını istiyor.

Her iki sendika da ayrıca yüzde 3 refah payı talep ediyor.

Anlaşmaya varılırsa imzalar 20 Ağustos'ta atılacak

Taraflar anlaşmaya varırsa 20 Ağustos'ta imza töreni gerçekleştirilecek. Uzlaşma sağlanamazsa son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek.

Toplu Sözleşme sürecinin bu ayın sonuna kadar netleşmesi gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber