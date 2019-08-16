Türkiye, hedefe adım adım ilerliyor.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG varlığı sona erdirilecek.

Güvenli Bölge için koordinasyon, Şanlıurfa Akçakale'de kurulacak "Müşterek Harekat Merkezi'nden" sağlanacak.

Bu kapsamda Türk ve Amerikalı askeri heyetler arasındaki görüşmeler sürüyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya gitti.

ABD heyeti ile görüşmeler sürüyor

Türkiye'ye gelen Amerikalı heyetin başındaki isim, Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, dün Şanlıurfa'ya gitmişti. Heyet, daha önce bölgeye giden 6 kişilik Amerikalı heyet ile birlikte Suriye sınırında incelemelerde bulunmuştu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Korgenerel Twitty'nin Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerine devam edeceği ve daha sonra Türkiye'den ayrılacağı belirtilmişti.

Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerle ilgili konuşmuş Washington'a net bir mesaj vermişti. Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusundaki bölge terör yuvası. Bunları görüşürken bile ABD bu teröristlere silah yardımına devam ediyor. Samimi olmaları gerekiyor. Oyalama sürecinin Türkiye tarafında tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor." demişti.

Kaynak: AA, TRT Haber