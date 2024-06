ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, F-16 alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladı

Türkiye ile ABD arasında anlaşmaya varılan “Türkiye’nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını almasıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Aynı zamanda F-16 filosunu modernize edilmesini de kapsayan anlaşma da bir önemli aşama daha geçildi.

Ankara'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin bir araya gelmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İlişkiler Bürosu da konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu.

Sosyal medya paylaşımında "Bu, ABD’nin Türkiye ile tesis ettiği güvenlik ortaklığına olan sarsılmaz bağlılığının en son örneklerinden yalnızca biri” ifadelerine yer verilmişti.

U.S. proud to announce today a major step forward in Türkiye’s purchase of new F-16 Block 70 fighter jets – the most advanced F-16 ever made, available only to closest Allies and partners. Just the latest example of U.S. enduring commitment to security partnership with Türkiye. pic.twitter.com/Re2QOeCnYM