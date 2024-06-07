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TRT Haber 07.06.2024 00:49

ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, F-16 alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladı

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında F-16 satışında önemli bir adım daha atıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller 'Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını satın almak için teklif ve kabul mektubunu imzaladığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, F-16 alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladı

Türkiye ile ABD arasında anlaşmaya varılan “Türkiye’nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını almasıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Aynı zamanda F-16 filosunu modernize edilmesini de kapsayan anlaşma da bir önemli aşama daha geçildi.

Ankara'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin bir araya gelmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

 

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İlişkiler Bürosu da konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu.

Sosyal medya paylaşımında "Bu, ABD’nin Türkiye ile tesis ettiği güvenlik ortaklığına olan sarsılmaz bağlılığının en son örneklerinden yalnızca biri” ifadelerine yer verilmişti.  

 

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