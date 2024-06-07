ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, F-16 alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladı

Türkiye ile ABD arasında anlaşmaya varılan “Türkiye’nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını almasıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Aynı zamanda F-16 filosunu modernize edilmesini de kapsayan anlaşma da bir önemli aşama daha geçildi.

Ankara'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin bir araya gelmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

(F-16 savaş uçaklarının satışı)



ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye teklif ve kabul mektubunu imzaladı. Detayları @trthaber ekibi Washington'dan aktardı. pic.twitter.com/hKJWPfsitU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2024

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İlişkiler Bürosu da konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu.

Sosyal medya paylaşımında "Bu, ABD’nin Türkiye ile tesis ettiği güvenlik ortaklığına olan sarsılmaz bağlılığının en son örneklerinden yalnızca biri” ifadelerine yer verilmişti.