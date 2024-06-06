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Gündem
TRT Haber 06.06.2024 20:35

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih edildi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlenen törenle Devlet Nişanı tevcih edildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Devlet Nişanı tevcih edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Kardeşim Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, büyük bir devlet olan tekrar Özbekistan'ı şaha kaldırdığını memnuniyetle görüyoruz. Türkiye olarak, Türk kardeşleri olarak Özbekistan'ın başarılarıyla gururlanıyoruz.

Türkiye'nin ve Türk milletinin kara gün dostu olduğunuzu 6 Şubat depremleri başta olmak üzere her hadisede gösterdiniz. Tüm bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanımızı size tevcih etmekten memnuniyet duyuyorun. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin diliyorum. Özbek halkının refahı için en iyi dileklerimi sunuyorum.

 

"Türkiye, Özbekistan için en yakın kardeş ülkedir"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Devlet Nişanı tevcih töreninde açıklamalarda bulundu.

Mirziyoyev'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkıyla birlikte olmaktan son derece bahtiyarım. Bugün devletlerimiz arasındaki ilişkilerde tarihi bir gün. Bugün aziz kardeşim ile kapsamlı stratejik ortaklığımızın geliştirilmesine karar verdik. Bu unutulmaz anlarda Türkiye'nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanı'nı almaktan büyük onur duyuyorum. Bu yüce nişan kardeş halklarımız arasındaki yeni bir aşamanın sembolüdür. Türkiye kendisinin şerefli ikinci yüzyılına hızlı adımlarla giriyor. Değerli dostlar inancım tam, yüce atalarımızın mirasından güç alan halklarımız bundan sonra hep beraber hareket edecektir. Kardeşim Erdoğan ile çok yönlü ilişkilerimizi hızla geliştirmek çabamızdır. Bana bu nişanı veren kardeş Türk halkına, aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ederim. Her zaman altını çizerek söylüyorum. Türkiye, Özbekistan için en yakın kardeş ülkedir. Recep Tayyip Erdoğan ise ata yurdunun en büyük dostudur.

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