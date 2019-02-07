Aydın'ın Kuşadası İyi Parti İlçe Teşkilatı'nda istifa depremi yaşandı. İYİ Parti Genel Merkezi'nin “ Kuşadası’nda ittifak yok” kararının aksine yerelde CHP ile yapılan iş birliğine tepki gösteren parti üyeleri topluca istifa etti.

İYİ Parti ilçe teşkilatı kurucu üyelerinin istifalarına 80 üyenin istifası eklendi.

İstifaya gerekçe olarak İyi Parti'nin, HDP ile birlikte hareket eden CHP ile iş birliği yapması gösterildi.

Kuşadası İyi Parti ilçe teşkilatında istifaların devam edeceği belirtiliyor.

Öte yandan Adana'da İyi Parti Sarıçam İlçe Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri parti içerisindeki huzursuzlukları ve usulsüzlükleri gerekçe göstererek istifa etti.

Kaynak: TRT Haber, İHA