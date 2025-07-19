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TRT Haber 19.07.2025 07:45

72 ilde uyuşturucu operasyonu: 1933 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 72 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1933 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

72 ilde uyuşturucu operasyonu: 1933 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Bursa, Adana, Gaziantep, İzmir, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu toplam 72 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1933 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, aramalarda 927 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 296 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonların 3 bin 720 ekip, 6 bin 130 personel, 21 hava aracı ve 62 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla büyük bir titizlikle icra edildiğini kaydetti.

Paylaşımında, operasyonlarda emeği geçen birimlere teşekkür eden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Polislerimizi tebrik ediyorum. Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir."

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