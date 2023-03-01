6 partinin liderleri yarın 12'nci kez bir araya geliyor.



Kritik toplantının ana gündem maddesi, önceki 11 toplantıda belirlenemeyen cumhurbaşkanı adayı olacak. Ancak toplantı öncesinde yapılan açıklamalar ise yeni tartışmalara zemin hazırladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Önümüzdeki bu ateşten imtihanı, parti içi mesele, ya da yazıhane muhabbeti olarak görenlere seslenmek istiyorum. Bunu herkes üzerine alsın ve çok iyi düşünsün. Ve kimse unutmasın bazen gerçek komutan olmak için, apoletlerden vazgeçmek gerekir” sözleri kulisleri hareketlendirdi.

"Aday açıklama tarihi toplantıda ele alınacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “Millet İttifakı Liderler Zirvesi’nden bir aday ismin açıklanacağını sanmıyorum” dedi. Ve aday açıklama tarihinin toplantıda ele alınacağını söyledi.

Yavaş: Aday gösterilirsem bu benim için görevdir

Toplantı öncesi sürpriz bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

Yavaş, "Aday gösterilirsem bu benim için görevdir. Ama Kılıçdaroğlu ve Akşener’in ortak iradesine karşı bir hareket yapmam mümkün değil" ifadesini kullandı.

6'lı masa toplantısı öncesi liderler ikili görüşmeler yaptı

Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu üyelerini cumhurbaşkanı adayını konuşmak üzere topladı. Toplantıdan çıkan ismi 6'lı masanın gündemine taşıması bekleniyor.

Öte yandan toplantıya ev sahipliği yapacak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal’ı ayrı ayrı ziyaret etti.