Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı'ndan 'çocuk kaçırma' iddialarına yalanlama
İçişleri Bakanlığı, deprem sonrasında, çocuk kaçırma iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden herhangi bir ihbar, müracaat ve tespitin bulunmadığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, bazı sosyal medya hesaplarında, deprem bölgesinde çocuk kaçırma olaylarının meydana geldiği yönünde asılsız paylaşımların yapıldığını kaydetti.
Açıklamada, "Deprem sonrasında; çocuk kaçırma iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden herhangi bir ihbar ve müracaat olmadığı gibi kolluk birimlerince yapılan bir tespit de bulunmamaktadır. Felaketin yaralarını en kısa sürede sarmak için Aziz Milletimiz ve devletimiz el ele mücadele verirken, bu ve benzeri spekülasyonlara itibar edilmemeli, doğru bilgi için sadece yetkili kurumların açıklamaları dikkate alınmalıdır. Asılsız iddiaları gündeme getirenler ve yayanlar hakkında işlem başlatılmaktadır." denildi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Deprem
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