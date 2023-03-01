Bakanlıktan, Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’nce alınan karar hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’nce alınan bir kararla, Kerkük’te Türkmence’nin resmi kullanımına kısıtlama getirildiği öğrenilmiştir.

Bu karar, Irak’ın kurucu ve asli unsurlarından olan Türkmenlerin temel haklarının ihlalini teşkil etmektedir. Aynı zamanda Irak Anayasası’ndaki hükümlerle de açıkça çelişmektedir. Nitekim, Anayasa’nın dördüncü maddesi, Türkmenlerin nüfus yoğunluğunu oluşturduğu idari birimlerde Türkmence’nin resmi dil olduğu hükmünü amirdir. Keza Irak Anayasası’nın 125. maddesi de, Anayasa’nın, Irak’ı oluşturan tüm bileşenlerin idari ve kültürel haklarını teminat altına aldığını vurgulamaktadır.

Irak’ın ve Kerkük Vilayetinin ana unsurlarından olan Türkmenlerin hak ve hassasiyetlerini gözardı eden bu tür adımların Kerkük’te barış içinde birarada yaşama kültürünün tesis edilmesine yönelik çabalara zarar vereceğine inanıyoruz.

Irak makamlarını, bu kararı süratle gözden geçirmeye davet ediyoruz.