Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi
[Fotograf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, G20 marjında Yeni Delhi’de Rus mevkidaşı Lavrov’la görüştüğünü belirterek, "Deprem yardımları için tekrar teşekkür ettik. Bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Rusya G20 Liderler Zirvesi
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