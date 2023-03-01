Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 17:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a geçmiş olsun mesajı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Yunanistan’da yaşanan tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.
Tren kazası
Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.
Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 36 kişi öldü, 25'i ağır 85 kişi yaralandı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan
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