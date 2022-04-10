Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadele aralıksız devam ediyor.

Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu da kesintisiz sürüyor.

Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz. #MSB pic.twitter.com/GUVw8hHNWm