6 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK'lı terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadele aralıksız devam ediyor.
Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu da kesintisiz sürüyor.
Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2022
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz. #MSB pic.twitter.com/GUVw8hHNWm
Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, paylaşımında "En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
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