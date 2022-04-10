Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 09:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emniyetin çelik bilekleri: Özel harekat polisleri
[Fotoğraf: TRT Haber]
Onlar emniyet teşkilatının çelik bilekleri özel harekat polisleri. Huzur ve güvenin temini için gece gündüz yurt içinde ve sınır ötesinde görevdeler. Yıl boyunca ağır fiziksel eğitimlerden geçip, tehlikeli görevlerin üstesinden başarıyla geliyorlar.
Sınır ötesinde operasyonlarda, yurt içinde çukur ve barikat operasyonlarında en ön saflarda yer aldılar.
Teröristlere darbe üstüne darbe indirdiler. 15 Temmuz'da da hainlerin ilk hedefinde onlar vardı; Özel Harekat Polisleri.
Onlar Türk polisinin en önemli güçlerinden biri. Görevleri ise çok meşakkatli.
Meskun mahal olarak da bilinen şehir içi yerleşim alanlarındaki çatışmalarda dünyanın en iyileri onlar.
Zor görevleri için her koşulda ağır eğitimlerden geçiyorlar.
Emniyetin çelik bilekleri riskli bölgeler ve zor şartlarda çalışsalar da mesleklerine aşkla bağlı.
Haber: Semih Kılıç
Kamera: Yusuf Enes Özmen
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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