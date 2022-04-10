Sınır ötesinde operasyonlarda, yurt içinde çukur ve barikat operasyonlarında en ön saflarda yer aldılar.

Teröristlere darbe üstüne darbe indirdiler. 15 Temmuz'da da hainlerin ilk hedefinde onlar vardı; Özel Harekat Polisleri.

Onlar Türk polisinin en önemli güçlerinden biri. Görevleri ise çok meşakkatli.

Meskun mahal olarak da bilinen şehir içi yerleşim alanlarındaki çatışmalarda dünyanın en iyileri onlar.

Zor görevleri için her koşulda ağır eğitimlerden geçiyorlar.

Emniyetin çelik bilekleri riskli bölgeler ve zor şartlarda çalışsalar da mesleklerine aşkla bağlı.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Yusuf Enes Özmen