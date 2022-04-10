Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, şehit Burak Şahin ve Yusuf Avan için taziye mesajı paylaştı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adana Kozan'daki elim kazada şehit düşen kahraman jandarmalarımız Burak Şahin ve Yusuf Avan'a Allah'tan rahmet, aileleri, Jandarma Teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehitlerimizin makamını ali eylesin, yaralanan evlatlarımıza acil şifalar nasip eylesin."

Adana Kozan'daki elîm kazada Şehit düşen Kahraman Jandarmalarımız Burak Şahin ve Yusuf Avan'a Allah'tan rahmet; aileleri, @Jandarma Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum.



Rabbim, Şehitlerimizin makamını âlî eylesin; yaralanan evlatlarımıza acil şifalar nasip eylesin. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 9, 2022

"Aziz milletimizin başı sağ olsun"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, taziye mesajında şunları söyledi:

"Adana Kozan’da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Adana Kozan’da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan J. Asb. Çvş. Burak Şahin ve J. Uzm. Çvş. Yusuf Avan’a Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/mdTVDv5F9H — Fuat Oktay (@fuatoktay) April 9, 2022

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da taziye mesajı paylaşıldı.

Mesajda, "Adana Kozan'da görev esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" sözlerine yer verildi.

"Şehitlerimize rahmet, yaralı askerlerimize şifa diliyorum"

Twitter hesabından bassağlığı mesajı yayımlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da mesajında şunları söyledi:

"Adana Kozan’da, bir askeri aracın devrilmesi sonucu yaşanan kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan ve Astsubay Burak Şahin’e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan iki askerimizin tedavisi devam ediyor. Bir askerimizin durumu maalesef ağır."

Adana Kozan’da, bir askeri aracın devrilmesi sonucu yaşanan kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan ve Astsubay Burak Şahin’e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan iki askerimizin tedavisi devam ediyor. Bir askerimizin durumu maalesef ağır. pic.twitter.com/kdB1OiyTde — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2022

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Adana Kozan'da yaşanan kazada şehit düşen Jandarmalarımız Burak Şahin ve Yusuf Avan'a Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.