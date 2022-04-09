Bakan Soylu'dan Adana şehitleri için taziye mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, şehit Burak Şahin ve Yusuf Avan için taziye mesajı paylaştı.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Adana Kozan'daki elim kazada şehit düşen kahraman jandarmalarımız Burak Şahin ve Yusuf Avan'a Allah'tan rahmet, aileleri, Jandarma Teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehitlerimizin makamını ali eylesin, yaralanan evlatlarımıza acil şifalar nasip eylesin."
Adana Kozan'daki elîm kazada Şehit düşen Kahraman Jandarmalarımız Burak Şahin ve Yusuf Avan'a Allah'tan rahmet; aileleri, @Jandarma Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 9, 2022
Rabbim, Şehitlerimizin makamını âlî eylesin; yaralanan evlatlarımıza acil şifalar nasip eylesin.
Adana'da jandarma minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit olmuş, 3 asker de yaralanmıştı.
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