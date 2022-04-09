Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Özer ve eşi Nebahat Özer, Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Zehra Koç, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Sınıf Öğretmeni Osman Koç ve çocuklarıyla iftarda bir araya geldi.

Bakan Özer ve eşi Nebahat Özer, Koç ailesinin Keçiören'deki evlerinde yemek öncesi çiftin çocukları Furkan, Reyhan ve Yusuf ile sohbet etti.

Ara tatilin hayırlı olması temennisinde bulunan Özer, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Ev sahibi Osman Koç da Bakan Özer ve eşi Nebahat Özer'i evlerinde ağırlamaktan onur duyduğunu vurguladı. Meslek lisesi mezunu olduğunu aktaran Koç, mesleki eğitime katkıları dolayısıyla Bakan Özer'e teşekkürlerini iletti.

Koç, ara tatil döneminde mesleki çalışmaların uzaktan eğitimle yapılmasının öğretmenleri memnun ettiğini belirterek, "Ama biz öğretmenleri en çok mutlu eden şey, yüz yüze eğitime devam etmek" ifadesini kullandı.

Ailenin kızları Reyhan Koç ise iftarın ardından mini bir keman dinletisi sundu.

Bakan Özer, Koç ailesinin ramazan-ı şeriflerinin hayırlı olmasını dileyerek, kendilerini konuk eden aileye teşekkür etti.