Gündem
TRT Haber 25.08.2025 08:10

6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama

Sinop merkezli 6 ilde elebaşılığını H.Y.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 643 milyon TL para hareketliliği bulunan ve elebaşının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli Mersin, Adana, Elazığ, Gaziantep ve Hatay’da organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara ait cinsel içerikli video ve görüntüleri kayda aldıkları, mağdur vatandaşlar ile sosyal medya uygulamaları üzerinden iletişime geçip, kendilerini avukat olarak tanıtarak önceden belirledikleri banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri, bu yöntemle elde ettikleri haksız kazancı kripto hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

 

Şüphelilerin hesaplarında 643 milyonluk hareket

Operasyonlarda hesaplarında 643 milyon TL para hareketliliği bulunan ve elebaşının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 

Şüphelilerin 325 vatandaşı mağdur ettiği belirlendi ve 472 adet banka hesabına bloke konuldu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sinop Valimizi, operasyonu koordine eden Sinop Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren Sinop İl Jandarma Komutanımızı, Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."

Ali Yerlikaya
