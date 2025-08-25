Parçalı Bulutlu 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.08.2025 06:42

Memur zammı bu hafta belli olacak

1 Ağustos’ta başlayan toplu sözleşme süreci bu hafta tamamlanacak. Kamu görevlileri hakem kurulu 31 Ağustos’a kadar kararını açıklayacak. Süreç sonunda 6,5 milyon memur ve emeklisinin 2026-2027 toplu sözleşme zam oranı belli olacak.

Memur zammı bu hafta belli olacak

Memur zammında takvim işliyor. 11 hizmet kolunda uzlaşı sağlandı.

Kamu görevlilerinin geneline ilişkin zam oranı ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararının ardından belli olacak.

Hükümet son teklifinde memura 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 artış önermişti. 2027 yılı için sunulan teklif ise yüzde 4 artı 4 oldu. Ayrıca taban aylığa bin liralık artış için ek teklifte bulunuldu.

Hakem Kurulu oy çokluğuyla karar alacak

11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor. Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor.

Kurul kararını aldıktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek. Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak. Memur ve emeklisine uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Elde edilecek kazanımlar milyonlarca kişiyi etkileyecek. Süreç sonunda memur ve emeklisinin 2026-2027 kazanımları belli olacak.  

ETİKETLER
Memur
Sıradaki Haber
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:25
30 Ağustos’ta raylı sistemler ücretsiz
08:14
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
07:22
Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
07:04
Gazze'deki hükümet: Kuzeyden güneye yeni bir göç neredeyse imkansız
06:37
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı
06:31
Hamas: Netanyahu, anlaşmaya ulaşmak için tüm çözümleri reddediyor
40 bin 285 yavru kaplumbağa denize kavuştu
40 bin 285 yavru kaplumbağa denize kavuştu
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ