İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasının ardından muhalefet cephesinde hareketlilik sürüyor. Gözler açıklanacak ortak cumhurbaşkanı adayına çevrildi.

CHP, Demokrat, Deva ve Gelecek Partisi, Saadet Partisi ev sahipliğinde yeniden bir araya gelecek.

Ortak cumhurbaşkanı adayı ve geçiş süreci yol haritası açıklanacak.

İyi Parti'nin 6'lı masadan kalkmasının ardından siyasi partilerde dün pek çok toplantı yapıldı.

Kılıçdaroğlu 10 büyükşehir belediye başkanıyla görüştü

CHP Genel Merkezi'nde hareketli dakikalar yaşandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya, Muğla ve Aydın büyükşehir belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na destek ziyareti yaptı.

CHP Lideri, daha sonra partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı.

İyi Parti Lideri Meral Akşener de, partisinin belediye başkanları ile genel merkezde bir araya geldi. Ardından Başkanlık Divanı ile buluştu.

"İki tarafın da böyle bir talebi olmadı"

Bir diğer gelişme ise CHP'nin açıklaması sonrası yaşandı.

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Akşener ile görüşeceği duyuruldu. Ancak İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "Haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi. İki tarafın da böyle bir görüşme talebi olmadığını söyledi.

CHP ve İyi Parti'de bugün sessizlik hakimdi

CHP ve İyi Parti'de bugün sessizlik hakimdi. Saadet Partisinde ise Genel İdare Kurulu toplandı. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.