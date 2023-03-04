Millet İttifakı'nın 13'üncü toplantısı 6 Mart Pazartesi günü yine Saadet Partisi'nde yapılacak.

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6 Mart’taki 6'lı masa toplantısına katılmayacağını duyurdu.

6'lı masanın adayı bu toplantıda belli olacak

6'lı masa Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 12'nci toplantısında, Cumhurbaşkanı adayı ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşıldığı ifade edilmişti.

"Cumhurbaşkanı adayı ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşıldı" sözlerinin ardından nihai kararın 6 Mart'ta yapılacak toplantı sonrasında kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilmişti.

Ne olmuştu?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir" diyerek 6'lı masadan kalkmış, Cumhurbaşkanı adaylığı olarak ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapmıştı.

Çağrıya karşılık Yavaş ve İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na destek mesajları paylaşmıştı.

Yavaş, sosyal medyadaki paylaşımında, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz." demişti.

İmamoğlu ise, "CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasını "Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin olmaması gerekirdi. Sofradan kalkan da ancak bu sebepten kalkacak" sözleriyle değerlendirmişti.