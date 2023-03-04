Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Hıdır Canoluk'un ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde trafik uygulama noktasında bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olan polis memuru Hıdır Canoluk'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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