Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde deprem nedeniyle su şebekesinde meydana gelen arızaların ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu giderildiği ifade edildi.

Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmadığı bilgisi verildi.

Vatandaşların, içme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerektiği belirtildi.

AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatının sürekli olarak yapıldığı ve yeterli su stokunun olduğu belirtilen açıklamada, "Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır" denildi.