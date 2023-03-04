Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masa ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

"Eteklerindeki taşları döksünler"

Konuyla ilgili ikinci bir gelişmeye kadar hiç konuşmama kararı aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Bunlar eteklerindeki taşları döksünler. Sonra, bir değerlendirmeyi Cumhur İttifakı olarak aramızda yapıyoruz. AK Parti olarak da bizler MKYK'da değerlendirmeleri yaparız. Bu değerlendirmeden sonra kararımızı veririz." dedi.

"Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik"

Erdoağn, "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Oturdular, konuştular, dağıldılar"

Dökülen taşları toplamak gibi bir dertleri olmadığını söyleyen Erdoğan, Biz bunun böyle olacağını zaten aylar önce söylemiştik. Oturdular, konuştular, dağıldılar. Biz söylemiştik" diye konuştu.

"Biz can derdindeyiz, bunlar ise mal derdinde" diyen Erdoğan, bunlar olduğunda 110 kadar ilim adamıyla, partisinin yetkili bakanlarıyla toplantı halinde olduklarını, çünkü can derdinde olduklarını söyledi.

Erdoğan, "Türkiye'de bir deprem olayı var. Bu felaketi biz nasıl önleriz, nasıl enkazı kaldırır, bunların yerine halkıma, bize bir yıl izin verin, biz bir yıl içinde bu enkazı kaldırıp, konutları, Bingöl, Malatya, Manavgat Antalya'da olduğu, İzmir'de olduğu gibi aynı şekilde bir an önce bunları derleyip, toparlayıp, dışarıda kalan vatandaşlarımı tekrar konutlara kolayım istiyorum. Şu anda zemin etütlerini yapıyoruz. Çünkü hedefimiz zemin artı 3 gibi konutlar yapmak ve hafif malzemelerle buraya bir güven tesis etmenin gayreti içindeyiz." dedi.