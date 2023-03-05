Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta Proje Alanları Koordinasyon Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, şunları kaydetti;

Konteyner kentlerin kurulumu AFAD'ımız koordinasyonunda yürütüyoruz. Kalıcı barınma alanları yapılana kadar konteyner kentlerin kurulumunu yapmaya devam ediyoruz. Bu yapılarda da vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa içinde barındıracak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa zamanda inşallah bu çalışmaları tamamlayıp vatandaşlarımızı çadır kentlerden konteyner kentlere yerleşim noktasında bu çalışmaları noktalamayı arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızın evlerindeki hasarın tespitini yapıyoruz. 7 bini aşkın hasar tespit personelimizle 11 ilimizde aralıksız bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"1 milyon 728 bin binada inceleme yapıldı"

Depremden etkilenen illerimizde bugüne kadar 5 milyon 158 bin 93 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 728 bin binada inceleme yapılmıştır. 637 bin 222 bağımsız bölümden oluşan 227 bin 27 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık. Kahramanmaraş'ta ise 123 bin 306 bağımsız bölümden oluşan 48 bin 873 binanın acil yıkılacak, yıkık veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Bu tespitlerle birlikte yeni afet konutlarının Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında gerek yerinde yapacağımız doğru zeminde sağlam zeminde, şehrin büyüme öngörüsü ile sanayisi ile birlikte bir taraftan da rezerv alanlarda belirlediğimiz alanlarda inşaat sürecini yürütüyoruz. 11 ilde eş zamanlı yapım seferberliğimizi yürütüyoruz. Her gün ihalelerimizi sözleşmelerimizi yaparak depremde zarar görmüş alanlarda inşaat çalışmalarını başlatıyoruz.

"İnşaat süreçlerini başlatmak suretiyle ilk sözleşmelerimizi imzalıyoruz"

İlk etapta inşa edeceğimiz tüm alanlarda da üniversitelerimizle, bilim insanımızla, mimarlarımızla, mühendislerimizle birlikte mikro bölgeleme çalışmaları, jeolojik ve jeofizik incelemelerle buradaki zemin etüd çalışmalarını detaylı şekilde yapıyoruz. Çalışmaları tamamlanan yerlerde de inşaat süreçlerini başlatmak suretiyle ilk sözleşmelerimizi imzalıyoruz. Kahramanmaraş'ta da bu kapsamda 88 bin 500 konut ve 18 bin 874 köy konutunun inşasını gerçekleştiriyor olacağız. Bu kapsamda bölgenin zemin etüdlerine başladık. İnşallah bu ay içerisinde de ilk kazmamızı zemin etüdü tamamlanmış ve sözleşmelerimizi yapılmış yerlerden başlayacağız. Hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip de konut sayısını artıracağız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: [Konutların inşaatı] Gerek illerimizde, gerek ilçe merkezlerinde, gerek köylerde nerede yıkım varsa hasar tespitlerle birlikte aşama aşama sözleşme süreçlerimizi doğru zeminde zemin etüdü tamamlanan yerlerde başlatmış olacağız. pic.twitter.com/2H4nOw12WT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 5, 2023

Gerek illerimizde, gerek ilçe merkezlerinde, gerek ise köylerimizde nerede yıkım varsa hasar tespitlerle birlikte aşama aşama sözleşme süreçlerimizi doğru zeminde zemin etüdü tamamlanan yerlerde başlatmış olacağız. Bu kapsamda 21 Şubat'ta ilk sözleşmelerimizi yaptığımızı duyurmuştuk. Gaziantep'te bugüne kadar 4 bin 442 konut ve 400 köy evi, Adıyaman'da 854 konut ve 252 köy evi, Kilis'te 264, Hatay'da 296, Kahramanmaraş'ta 4 bin 590, Şanlıurfa'da 300, Malatya'da 2 bin 420 ve yine Osmaniye'de konutlarımız olmak üzere 13 bin 866 konutumuzun yapımına başlatmıştık. Yarın da Kahramanmaraş Afşin'de 588,Yeşilyurt'ta bin 542 olmak üzere 2 bin 130 konutumuzun daha sözleşmelerini yapacağız ve 21 Şubat'tan 6 Mart'a kadar geçen süreçte yaklaşık 21 bin konutumuzun hem afet konutlarımızın hem sosyal konutlarımızın yapımını başlatmış olacağız.

"Doğru zeminlere, sağlam zeminlere yerleşiyor olacağız"

Önümüzdeki iki ay içerisinde 11 ilimizin tamamında toplamda 244 bin 343 konutumuz yine köy evlerimizle birlikte 309 bin bağımsız bölümün inşaat sürecini başltmış olacağız. Zemin etüdlerini tamamlayan, master planları ki en iyi mimarlarımızla, mühendislerimizle çalışıyoruz. Planlanan yerleri şehrin dokusuna uygun şekilde inşa sürecini yürütüyor olacağız. Burada kalan konutlarımızı da hasar tespitlerimizin tamamlanması, şehrin içerisindeki enkazların kaldırılmasıyla birlikte şehrin içinde uygun alanlara, önceliğimiz buradaki kültürel yapılarımız, tarihimiz, hanlarımız, çarşılarımızı merkeze alacağız. Bu merkez etrafında yine yeşil alanlarımızla daha az katlı, mahalle kültürünü yansıtacak anlayışla şehrin merkezindeki doğru zeminlere sağlam zeminlere yerleşiyor olacağız. Bunu yaparken de sıvalaşma haritalarını, fay hatlarımızı önümüze koyuyoruz, Zemin etüdleri ile yapmış olduğumuz mikro bölgeleme çalışmalarımızla birlikte de şehrin içindeki yeni yerleşim alanlarında belirliyoruz ve inşallah geleneksel mimarimizi, kültürümüzü yaşatacak anlayışla yürütüyoruz.