Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk denizcileri Antarktika'da batimetrik ölçüm yaptı
Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, 7'nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılarak, kıtada batimetrik ölçümler yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sefere katılan Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı personeli, Antarktika kıtasında geçici bilim üssünün kurulduğu Lystad Körfezi'nde batimetrik ölçümler gerçekleştirdi.
Antarktika Bilim Seferi'nde, "Deniz Harp Okulunun 250'nci Kuruluş Yıl Dönümü" logosu da sergilendi.
Etiketler: Antarktika Milli Savunma Bakanlığı
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