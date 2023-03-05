Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sefere katılan Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı personeli, Antarktika kıtasında geçici bilim üssünün kurulduğu Lystad Körfezi'nde batimetrik ölçümler gerçekleştirdi.

Antarktika Bilim Seferi'nde, "Deniz Harp Okulunun 250'nci Kuruluş Yıl Dönümü" logosu da sergilendi.