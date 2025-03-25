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Gündem
TRT Haber 25.03.2025 10:13

5’i kanser ilacı olmak üzere 16 ilaç daha geri ödemeye alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle 5’i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

5’i kanser ilacı olmak üzere 16 ilaç daha geri ödemeye alındı

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, dirençli multipl miyelom, prostat ve cilt kanseri, ileri evre kronik böbrek yetmezliği, genetik periferik nörolojik bozukluk, çocuklarda otizm spektrum bozukluğu, şizofreni, HIV-1 enfeksiyonu ve venöz yetmezlik tedavisinde kullanılan 8'i yerli üretim olan 16 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

Aile hekimlerinin rapor düzenleyeceği ilaç sayısında artış

Bakan Işıkhan, aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdıklarını ve birçok ilacın rapor süresini uzattıklarını da aktardı.

Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısı da artırıldı.Kardiyolojik, dermatolojik ve göz hastalıkları ile diyabet, hipertansiyon, major depresyon ve daha birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar ve çölyak tedavisinde kullanılan ürünlere erişim kolaylaştırıldı.

Işıkhan paylaşımında, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

 

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