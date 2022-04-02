Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Mardin'de "Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal (Mardin-Ömeryan)" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 566 personel ve 38 operasyonel tim görev alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.