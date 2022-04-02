AK Parti Genel Merkezi, 3 Kasım 2002'den bu yana sayısız seçim zaferi, kritik toplantılar ve önemli görüşmelere ev sahipliği yaptı.

Genel Merkez'in resepsiyon görevlileri Hayati Demir ve Fatih Bal, o anlarda hep görevlerinin başındaydı.

Tam 20 yıldır misafirleri karşılayan Demir ve Bal, her geleni güler yüzle karşılıyorlar.

"Benim için saygınlık veren bir görev"

48 yaşındaki Hayati Demir, ilk kez 28 yaşında AK Parti'nin kapısından içeri girdi.

İşini 20 yıldır ilk günkü aşkla, heyecanla, severek yaptığını söyleyen Hayati Demir, "Herkesle bire bir tanışıyoruz, birbirimizi tanıyoruz, bir aile olduk yıllardır. Benim için saygınlık veren bir görev. Vatandaşların gönlünü alıp işlerini yürütebilmek onur verici bir görev." dedi.

"Çok şeye şahit olduk"

42 yaşındaki Fatih Bal da, göreve başladığında 22 yaşındaydı. Bu zaman zarfında sayısız anı biriktirdi.

Birçok Genel Başkan Yardımcısıyla çalıştıklarını kaydeden Bal, "AK Parti hükümetlerinde görev yapmış bakanları görme şansımız oldu. Çok şeye şahit olduk. Balkon konuşmalarına, seçimlere şahitlik etme şansı bulduk." dedi.

Bal, unutulmayacak anlara da tanıklık etti. 2007 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan yaşadıkları da onlardan biri.

O anıyı anlatan Bal, "İftar açmak için genel merkezimize geldiler. O arada makamına çıkmadan bizim şu anda görev yaptığımız bu bölüme geldiler. Burada kendisiyle sohbet etme imkanımız oldu, o an benim aklımdan çıkmıyor." dedi.

Hayati Demir ve Fatih Bal, aradan 20 yıl geçse de ilk günkü heyecanla çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Duygu Özdemir

Kamera: Mikail Sevinç