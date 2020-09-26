Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Yıldırım-2 Cilo kapsamında Hakkari kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Metina bölgesine de hava harekatı düzenlendi.

Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.